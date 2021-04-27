Gelibolu kumsalında erkek cesedi bulundu

ÇANAKKALE'NİN Gelibolu ilçesindeki kumsalda bir erkek cesedi bulundu. Dün sabah saatlerinde Gelibolu sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kumluk alanda hareketsiz duran birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğunu belirledikleri ancak üzerinden nüfus cüzdanı çıkmayan cesedin, kimlik tespiti için Gelibolu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Cesedin, 24 Nisan'da 'Strategic Unity' adlı gemiden düşen personel olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI