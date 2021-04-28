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Haberler Çanakkale Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını

'de, evde yapılan partisine polis baskını

'nin ilçesinde, kısıtlama saatlerinde bir eve polis ekiplerince yapılan baskında, partisi düzenlediği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
DHA

28.04.2021, 22:22

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve baskın yaptı.

Kısıtlamanın olduğu saatlerde evde uyuşturucu partisi yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.G. ve A.T. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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