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açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

açıklarında, unsurlarınca Türk Karasularına itilerek ölüme terk edilen 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

01.05.2021, 09:22

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu açıklarında 30 Nisan Cuma günü saat 01.20'de Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik uçağı ve botları Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan göçmenler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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