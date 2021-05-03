Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknedeki 29 kaçak göçmeni kurtardı. 2 insan kaçakçısı da yakalandı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Ayvacık açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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