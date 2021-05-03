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açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı

'nin ilçesi açıklarında, Yunan ekipleri tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen yelkenli teknedeki 29 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 2 insan kaçakçısı da yakalandı.

Ayvacık açıklarında 29 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

03.05.2021, 18:42 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021, 18:42

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknedeki 29 kaçak göçmeni kurtardı. 2 insan kaçakçısı da yakalandı.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

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