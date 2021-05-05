Çanakkale’de korona virüs vaka sayılarında yüzde 50 düşüş

17-23 Nisan tarihleri arasında 100 bin nüfusta en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli olmuştu. 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' tablosunda 100 bin kişide görülen vaka sayısı geçtiğimiz hafta 962,928'e yükselen Çanakkale, bu artış hızıyla Türkiye birinciliğine yükselmişti. Çanakkale'de vaka sayıları, 8 Şubat'tan 16 Nisan'a kadar geçen süreçte 26 kat artmıştı. Korkutan artışlar sonrası Çanakkale Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni ek tedbirler alınca vaka sayılarında kısmi düşüşler yaşanmıştı.





Yurt genelinde pek çok yerde vaka artışları yaşandı. En çok vakanın görüldüğü il 100 bin kişide 854,75 ile İstanbul olurken, ikinci sırada 838,89 ile Çanakkale yer almıştı.





"ÇANAKKALE'DE VAKA DÜŞÜŞ ORANI YÜZDE 50"

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 3 Mayıs Pazartesi günü yaptığı açıklamada Çanakkale'deki vaka sayılarının yüzde oranında düştüğünü belirterek, "Çanakkale'de 135 filyasyon ekibimiz görev yapıyor. Bu ilimizde de vaka düşüş oranımız Edirne gibi yüzde 50. Yatak doluluk oranımız yüzde 42. Yoğun bakım yataklarımızın ise yüzde 69'u dolu. Trakya bölgesinde, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanma oranının en yüksek olduğu il yüzde 88,2 ile Çanakkale" ifadelerine yer vermişti.





ÇANAKKALE DÖRDÜNCÜ SIRADA

Çanakkale, 10-16 Nisan tarihleri arasında 962,98 olan vaka sayıları nedeniyle Türkiye birinciliğini almıştı. Dün akşam yayınlanan yeni verilerin ardından 439,11'e düşen vaka rakamlarının ardından İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'dan sonra Türkiye dördüncüsü oldu.

Kapanma uzayacak mı? Herkesin gözü bu toplantıda

G20 Turizm Bakanları, turizmin geleceği için 7 ilke belirledi

Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayısını açıkladı!

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını açıkladı