Çanakkale’de trafik lambası kumruya yuva oldu

İlçeye bağlı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki Bizimkiler Kavşağı'nda bulunan trafik lambalarından biri kumruya yuva oldu. Kavşaktan geçen araç sürücüleri ve yayalar, yeşil yanması için baktıkları trafik lambasının üstüne yuva yapan kumruyu görünce şaşkınlık yaşıyor.

Yuvasında 2 yumurtası olduğu görülen kumrunun, çevredeki gürültüye aldırış etmediği görülüyor.

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