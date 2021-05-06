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’de trafik lambası kumruya yuva oldu

’nin ilçesinde bir kumru, trafik lambasının üzerine yuva yaptı. Yuvasında 2 yumurtası olduğu görülen kumrunun, çevredeki gürültüye aldırış etmediği görülüyor.

Çanakkale’de trafik lambası kumruya yuva oldu
DHA

06.05.2021, 17:06

İlçeye bağlı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki Bizimkiler Kavşağı'nda bulunan trafik lambalarından biri kumruya yuva oldu. Kavşaktan geçen araç sürücüleri ve yayalar, yeşil yanması için baktıkları trafik lambasının üstüne yuva yapan kumruyu görünce şaşkınlık yaşıyor.

Yuvasında 2 yumurtası olduğu görülen kumrunun, çevredeki gürültüye aldırış etmediği görülüyor.

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