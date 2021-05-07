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Haberler Çanakkale Vali Aktaş: Assos Antik Limanı daha güvenli şekilde turizme kazandırılacak

Vali Aktaş: daha güvenli şekilde turizme kazandırılacak

 Valisi İlhami Aktaş, 'Afet bölgesi' ilan edilen 'nda devam eden kaya ıslahı çalışmalarını inceleyip, bilgi aldı. Vali Aktaş, çalışmalar tamamlandığında Assos Antik Liman bölgesinin daha güvenli bir şekilde turizme kazandırılacağını söyledi.

Vali Aktaş: Assos Antik Limanı daha güvenli şekilde turizme kazandırılacak
DHA

07.05.2021, 18:46 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021, 18:47

Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuk yaptığı Assos Antik Limanı'na inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları deprem ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başlayınca, bölge AFAD'ın hazırladığı rapor ile 'afet alanı' ilan edildi ve buradaki 19 turistik tesis kapatıldı.

Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart'ta ihale edilen Assos Kaya Islahı Yapım İşine geçen günlerde başlandı. Vali İlhami Aktaş, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ile birlikte, Assos Antik Limanı'nın üzerinde tehlike oluşturan kaya parçaları ve taşların ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaptığı incelemelerin ardından açıklama yapan Vali İlhami Aktaş, ıslah çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini ve Assos Antik Liman bölgesinin daha güvenli bir şekilde Çanakkale turizmine kazandırılacağını ifade etti.

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