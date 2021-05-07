Vali Aktaş: Assos Antik Limanı daha güvenli şekilde turizme kazandırılacak

Tatilcilerin, modern çağdan geçmişe doğru uzanan bir yolculuk yaptığı Assos Antik Limanı'na inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ve taş parçaları deprem ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başlayınca, bölge AFAD'ın hazırladığı rapor ile 'afet alanı' ilan edildi ve buradaki 19 turistik tesis kapatıldı.

Ayvacık Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart'ta ihale edilen Assos Kaya Islahı Yapım İşine geçen günlerde başlandı. Vali İlhami Aktaş, Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik ile birlikte, Assos Antik Limanı'nın üzerinde tehlike oluşturan kaya parçaları ve taşların ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaptığı incelemelerin ardından açıklama yapan Vali İlhami Aktaş, ıslah çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini ve Assos Antik Liman bölgesinin daha güvenli bir şekilde Çanakkale turizmine kazandırılacağını ifade etti.