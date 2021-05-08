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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, 'ndan geçti

’ndan geçen, Rus donanmasına ait savaş gemisi 'Admiral Grigorovich', ’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08.05.2021, 14:21

Ege Denizi'nden saat 11.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus donanmasına ait, 494 borda numaralı 'Admiral Grigorovich', saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geçiş sırasında savaş gemisine, Sahil Güvenlik botuyla eşlik edildi.

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