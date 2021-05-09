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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'deniz salyası' havadan görüntülendi

'nı kaplayan 'deniz salyası' havadan görüntülendi

'nda balıkçıların kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da adlandırılan müsilajın tedirginliğe yol açan yoğunluğu, dronla görüntülendi.

Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'deniz salyası' havadan görüntülendi
DHA

09.05.2021, 17:06

Marmara Denizi'nin yanı sıra Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 3 aydır görülen müsilaj, deniz üzerindeki endişelendiren görüntüsünün yanı sıra, avcılık ve deniz canlıları üzerinde de olumsuz etki yaratıyor.

Beyaz, köpüksü ve yapışkan olan müsilajın Çanakkale Boğazı'ndaki yoğunluğu, cuma günü, fotoğraf çeken Cihan Kurnaz tarafından dron ile kaydedildi. Müjilajın, Çanakkale Boğazı'nın geniş bir alanını kapladığı net şekilde görüldü.

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