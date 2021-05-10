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Haberler Çanakkale Sahil Güvenlik, 5 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1286 göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik, 5 ayda 'ın geri ittiği 1286 göçmeni kurtardı

Çanakkalenin 'nde yasa dışı göçmen kaçaklığına karşı mücadele eden 'na bağlı ekipler, son 5 ayda Yunan unsurlarınca geri itilip, ölüme terk edilen 1286 göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik, 5 ayda Yunanistan'ın geri ittiği 1286 göçmeni kurtardı
DHA

10.05.2021, 13:27

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında son 5 ayda düzenlenen 31 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen toplam 1286 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Operasyonlarda ise, 4 insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Yunan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak Türk kara sularına geri itilerek, ölüme terk edilen kaçak göçmenler kurtarılarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor. Kaçak göçmenler, burada yapılan sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor.
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