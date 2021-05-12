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Haberler Çanakkale Poyraz, Çanakkale Boğazı’ndaki deniz salyaları dağıttı

Poyraz, ’ndaki deniz salyaları dağıttı

'nda, son zamanlarda sıklıkla görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyası), 3 gündür devam eden şiddetli poyraz nedeniyle kısmen dağıldı.

Poyraz, Çanakkale Boğazı’ndaki deniz salyaları dağıttı

12.05.2021, 16:42 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 16:42

Çanakkale Boğazı'nda balıkçıların ağlarına zarar veren müsilajın etkisi hala devam ediyor. Hava sıcaklıklarının değişimine bağlı olarak ortaya çıkan deniz salyası, balık popülasyonunu da tehdit ediyor.

Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nda mavi suların üzerinde beliren tabaka şeklindeki ve köpüğü andıran müsilaj sorunu sürüyor.



Kentte son 3 gündür sert esen poyraz nedeniyle deniz salyasının kısmen dağıldığı görüldü. Müsilajın meteorolojik olaylardan etkilendiğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, "Müsilaj oluşumunun denizel ortamda bulunma süresinin meteorolojik koşullardan ve akıntı hızından etkilendiğini daha önce de belirtmiştim.

Özellikle 3 gündür devam eden şiddetli rüzgarın etkisiyle su yüzeyindeki karışım ve dalga hareketlerine bağlı olarak müsilaj oluşumunun dağıldığını görüyoruz. Rüzgar etkisiyle oluşan primer kuvvetlere bağlı yüzeysel akıntılarda müsilaj oluşumunun belirli bölgelerde birikmesinden ziyade dağılmasını sağlıyor.



Meteorolojik şartların bu şekilde devam etmesi bu oluşumunun sonlanmasında yardımcı olacaktır" dedi.

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