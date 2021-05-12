Son dakika: Çanakkale'de Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde yangın

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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