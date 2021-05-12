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Haberler Çanakkale Son dakika: Çanakkale'de Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde yangın

Son dakika: 'de Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde yangın

Son dakika haberi...'nin merkezine bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde yangın çıktı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Son dakika: Çanakkale'de Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde yangın
AA

12.05.2021, 15:32 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021, 16:16

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında bulunan Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Plastik hurdaların yanmaya başlaması nedeniyle kısa sürede gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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