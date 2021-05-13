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Haberler Çanakkale Tarlasına traktörüyle 'hayırlı bayramlar' yazdı! Sosyal medyadan beğeni yağdı

Tarlasına traktörüyle 'hayırlı bayramlar' yazdı! Sosyal medyadan beğeni yağdı

'nin ilçesinde yaşayan bir çiftçi traktörüyle tarlasına 'hayırlı bayramlar' yazdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüye büyük beğeni topladı.

Tarlasına traktörüyle 'hayırlı bayramlar' yazdı! Sosyal medyadan beğeni yağdı
İHA

13.05.2021, 16:40

Çanakkaleli bir çiftçi tarlasına traktörüyle 'hayırlı bayramlar' yazıp, drone ile de havadan görüntüledi.

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Bozlar köyünde yaşayan çiftçi Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük tarlasına 'hayırlı bayramlar' yazdı. Çiftçinin o anları drone ile havadan görüntülendi.

Çiftçi Lale, Ramazan Bayramı için böyle bir video hazırladığını belirtirken, sosyal medyada paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

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