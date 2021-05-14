Çanakkale Boğazı’ndan böyle geçti! Gören bir daha baktı

Romanya'da inşa edilen ve birleştirilmek üzere İtalya'ya götürülen gemi parçası römorkör tarafından çekilerek Çanakkale Boğazı'ndan geçirildi.

Yolcu gemisi yapılmak üzere bir bölümü Romanya'da inşa edilen 339 metre boyundaki geminin baş bölümü, Malta bayraklı 30 metre boyundaki "ST Angelo" isimli römorkör tarafından çekilerek kuzey yönden boğaza giriş yaptı.

Saat 11.30'da Çanakkale önlerine yaklaşan, tamamlandığında yaklaşık 5 bin 500 kişilik olacak gemi İtalya'nın Monfalcone Limanı'na götürülüyor.

Gemi parçasının geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler refakat ediyor. Geminin yarım halde boğazdan geçtiğini görenler ise şaşırıp tekrar baktı.