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Haberler Çanakkale Kazdağları'nda freni boşalan araç şarampole yuvarlandı

'nda freni boşalan araç şarampole yuvarlandı

'nin ilçesinde, Bayramı nedeniyle ’nın kuzey yamacındaki eski Türk mezarlıklarını ziyarete giden 4 kişinin içinde bulunduğu hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kazdağları'nda freni boşalan araç şarampole yuvarlandı
DHA

14.05.2021, 10:05

Çanakkale'deki feci kaza, saat 17.00 sıralarında Bayramiç ilçesinin Evciler köyü sınırları içerisinde kalan Kazdağları'nın Düden mevkisinde meydana geldi.

Kazdağları'nın kuzey yamacında bulunan eski Türk mezarlıklarını ziyaret etmek isteyen 4 kişi, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar köyünden yola çıktı. Tahtakuşlar Köyü Muhtarı Hasan Bozkurt yönetimindeki 09 AP 380 plakalı hafif ticari araç, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak 10 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, araçtaki Mustafa Kapan ve Ali Topaloğlu'nu ön camı kırarak dışarıya çıkarttı. Ali Topaloğlu'nun, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kalbi duran Mustafa Kapan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu hayata döndürüldü. Sürücü Hasan Bozkurt ile araçtaki Hasan İşgören de kazadan yaralı kurtuldu.



Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa Kapan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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