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Haberler Çanakkale Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi

’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi

Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi

15.5.2021

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Reşadiye köyünü Kalkım beldesine bağlayan ve 26 yıl önce selde yıkılan köprü onarılmayı bekliyor. Köylüler, kış aylarında suların yükselmesiyle birlikte temel ihtiyaç malzemeleri ve ilaçlarını 17 kilometre mesafeyi dolaşarak Kalkım beldesinden almak zorunda kalıyor. Bin nüfuslu Reşadiye köyü, Koca Çay üzerindeki köprüyle Kalkım beldesi ile ulaşım imkanını sağlayarak yolu 17 kilometre kısaltıyordu. Özellikle kışın suların yükselmesiyle temel ihtiyaç ve sağlık malzemelerinin temini için zorluk yaşayan köylüler, 26 yıldır yetkililerden bu köprünün onarılmasını istiyor. Koca Çay üzerinde bulunan 100 metre uzunluğundaki Reşadiye köyü köprüsü, 1994 yılında yapılmasına rağmen sel suları nedeniyle yıkılmıştı.

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