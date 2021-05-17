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Haberler Çanakkale Çanakkale'de 88 uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı

'de 88 uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı

'de 1,5 ay içerisinde polisin düzenlendiği 88 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 116 şüpheliden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda 365 gram bonzai, 260 gram metamfetamin, 156  Ecstasy, 52 gram kokain, 44 sentetik ecza, 10 gram esrar, 8 gram skunk maddesi ve suç geliri olarak değerlendirilen 1800 TL ile 1 tabanca, 16 mermi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Çanakkale'de 88 uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı
DHA

17.05.2021, 18:32 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 19:02

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 5 Nisan-16 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde satışı yapmak ve kullanmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek bulundurmak ve kullanımını özendirmek, kolaylaştırmak suçlarıyla ilgili şüphelilere yönelik 88 ayrı operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 116 şüpheliden 80'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 36 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. 6'sı savcılıktan, 9'u ise mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda 365 gram bonzai, 260 gram metamfetamin, 156 Ecstasy, 52 gram kokain, 44 sentetik ecza, 10 gram esrar, 8 gram skunk maddesi ve suç geliri olarak değerlendirilen 1800 TL ile 1 tabanca, 16 mermi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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