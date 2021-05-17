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’de sahiller 1 Haziran’dan sonra açılacak

29 Nisan tarihinde başlayan tam kapanma bugün 05.00 itibari ile sona erdi. Kademeli normalleşme ile pek çok yer yeniden açılırken 'de sahillerin 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı belirtildi.

Çanakkale’de sahiller 1 Haziran’dan sonra açılacak
İHA

17.05.2021, 16:30 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021, 16:32

Tüm Türkiye genelinde 17 süren tam kapanma süreci bugün itibariyle son buldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kademeli normalleşme sürecini aktarmasının ardından, Çanakkale'de tüm gözler park, bahçe ve sahillere çevrilmişti. Ancak İl Hıfzıssıhha Kurulu kentte yer alan sahil ve parkların 1 Haziran Salı gününe kadar kapalı kalmasına karar verdi.



Konuya ilişkin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında, "İlimiz merkezi ve Kepez Belediyesi ile mücavir alanlarındaki tüm sahil bantları (Kordon, İskele Meydanı, Yeni Kordon, Kepez Sahil Bandı, Güzelyalı Sahil Bandı, Dardanos Sahil Bandı dahil) ile park ve bahçelerde (Özgürlük Parkı ve Halk Bahçesi dahil) teması ve yoğunluğu önlemek için 1 Haziran 2021 saat 05.00'e kadar vatandaş girişlerinin kapalı kalmasının devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yeni normalleşme süreci kapsamında polis, jandarma ve zabıta ekipleri, korona virüs tedbirlerine karşı yaya ve araç sürücülerini bilgilendirmeye devam ediyor.

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