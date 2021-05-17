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Haberler Çanakkale Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

Son dakika... ’nin İlçesine bağlı Akçakoyun köyünde bir evin bahçesindeki yapı üzerinde 30 yıldır duran otomobil, görenleri hayrete düşürüyor.

Satmaya kıyamadığı ilk arabasını 30 yıldır bahçede sergiliyor

17.05.2021, 17:01

Yenice'ye bağlı Akçakoyun köyü orman deposu yolu üzerinde bir evin bahçesindeki 3 metre yüksekliğindeki bir yapı üzerinde duran Murat 131 marka otomobil yoldan geçenleri hayrete düşürüyor.



"30 YIL ÖNCE, ÇALIŞIR VAZİYETTE OTURTMUŞ"
Otomobilin ev sahibine ait olduğunu beliren kiracı Fahrettin Akar, " Bu evde kiracıyız. Bu araç rahmetli ev sahibimiz İsmail Kaya'nın ilk aracıymış.

Aracını satmaya kıyamadığı için binanın üzerine bu şekilde koymuş. Yaklaşık 25-30 yıldır bu araç bu şekilde duruyor. Çalışır vaziyette binanın üzerine oturtmuş diyelim" dedi.

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