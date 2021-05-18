  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

açıklarında motor arızası yapan lastik botta mahsur kalan 55 düzensiz göçmen, ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

18.05.2021, 13:15

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin motor arızası sebebiyle yardım talebinde bulunan 55 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.