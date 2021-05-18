Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin motor arızası sebebiyle yardım talebinde bulunan 55 düzensiz göçmenin imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. 55 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında 55 düzensiz göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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