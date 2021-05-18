Kurtarma 13 isimli römorkör Çanakkale Boğazı'na uğurlandı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Boğazları bölgesinde ve deniz yetki alanlarında seyir, can, mal ve çevre emniyeti için 7/24 çalışan kuruluşumuz filosuna dahil olan 'Kurtarma 13' isimli römorkörümüzü görev yeri olan Çanakkale Boğazı'na uğurladık" denildi.
GEMİNİN ÖZELLİKLERİ
Yapım yeri Kocaeli olan "Kurtarma 13" isimli römorkörün, tam boyu 32 metre, kütük genişliği 13,17 metre, kütük derinliği ise 5,59 metre olarak ölçüldü. Römorkörün diğer özellikleri ise şöyle:
Klas Kuruluşu: Türk Loydu
Yapım yılı: 2021
Tekne Draftı: 4,67 metre
Net Tonaj: 498/149
Hız: 13 kt
Çekici gücü: 82,44 ton
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