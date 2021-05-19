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Haberler Çanakkale Köy meydanında cinayete kurban gitti

Köy meydanında cinayete kurban gitti

Köy meydanında cinayete kurban gitti

19.5.2021

ÇANAKKALE Ayvacık'ta İhsan İ. (25), kavga ettiği Hasan Gedik'i (33) bıçaklayarak öldürdü. Olay, önceki gün 12.00 sıralarında Paşaköy köyünde meydana geldi. Köy meydanında İhsan İ. ile Hasan Gedik arasında çıkan tartışmada bıçağını çeken İhsan İ, Hasan Gedik'i yaralayarak kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen Hasan Gedik kurtarılamadı. Jandarma kaçan İhsan İ'yi kısa sürede yakaladı.

SUAT SALGIN

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