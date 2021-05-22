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Haberler Çanakkale Ayvacık’ta 40 kaçak göçmen kurtarıldı

’ta 40 kaçak göçmen kurtarıldı

Ayvacık’ta 40 kaçak göçmen kurtarıldı

22.5.2021

KUZEY Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 40 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına bırakılan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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