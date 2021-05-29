Ege Denizi'nden saat 15.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' savaş gemisi, saat 14.15 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir Kalesi ve 'Dur Yolcu' sembolü önünden geçen savaş gemisi, Nara Burnu'nu da döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'nı geçişine iki Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.
Rus savaş gemisi 'Alexander Otrakovsky' Çanakkale Boğazı’ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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