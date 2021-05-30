Edinilen bligiye göre, 136 metre boyundaki Lider Halil isimli konteyner gemisi, Çanakkale'den El Dekheila Limanı'na seyir halindeyken Kilitbahir önlerinde makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti'nden Nazım Tur römorkörü ve KEGM-9 botu gemiye yönlendirildi.1915 Çanakkale Köprüsü'nde o aşamaya geçildi!
136 metrelik gemi Çanakkale’de arızalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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