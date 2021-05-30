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Haberler Çanakkale 136 metrelik gemi Çanakkale’de arızalandı

136 metrelik gemi ’de arızalandı

’den El Dekheila Limanı’na seyir halindeki gemi makine arızası nedeniyle demirledi. Ekipler gemi için harekete geçti.

136 metrelik gemi Çanakkale’de arızalandı

30.05.2021, 14:53

Edinilen bligiye göre, 136 metre boyundaki Lider Halil isimli konteyner gemisi, Çanakkale'den El Dekheila Limanı'na seyir halindeyken Kilitbahir önlerinde makine arızası nedeniyle demir attı. Kıyı Emniyeti'nden Nazım Tur römorkörü ve KEGM-9 botu gemiye yönlendirildi.

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