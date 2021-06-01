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’de 1 köy karantinaya alındı

’nin ilçesine bağlı köyü, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 gün karantinaya alındı. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin faaliyetleri kısıtlama boyunca durduruldu. Köy minibüsleri, işçi servisleri gibi her türlü toplu taşıma araçlarının köye giriş- çıkışı kısıtlandı.

Çanakkale’de 1 köy karantinaya alındı
DHA

01.06.2021, 10:53

İlçeye bağlı Paşaçayı köyü, vaka sayısının artması ve çok sayıda temaslı kişinin bulunması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş ve köyden çıkışlar, belirlenen istisnalar dışında yasaklandı. Jandarma ekipleri ise girişlerde önlem aldı.

Tedbirler kapsamında toplu ibadet edilmesi, karantina süresince ertelendi. Cenaze namazları, bu süreçte namaz saatlerinden önce belirlenecek uygun vakitte kılınacak ve defin işlemleri kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilecek. Maske kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyum sağlanacak. Karantina süresi boyunca ev ziyaretleri de yasaklandı.

Öte yandan kısıtlama süresi boyunca tüm eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verildi. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmelerin faaliyetleri kısıtlama boyunca durduruldu. Köy minibüsleri, işçi servisleri gibi her türlü toplu taşıma araçlarının köye giriş- çıkışı kısıtlandı. Karantina süresince Paşaçayı'nda yaşayanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

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