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Kafa kafaya çarpıştılar! Biri Astsubay biri polis...

Çanakkale’de polis memuru Cihan Türkmenoğlu (47) yönetimindeki sivil polis aracı, karşı yönden gelen ve iddiaya göre şerit ihlali yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, polis memuru Türkmenoğlu ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık yaşamını yitirdi.