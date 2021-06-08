Hollanda savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Ege Denizi'nden bugün saat 16.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'ndan giriş yapan Hollanda Donanması'na ait F805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' isimli savaş gemisi saat 17.30 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Savaş gemisine boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.