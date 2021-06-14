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’de müsilaj çalışmaları devam ediyor! İşte toplanan deniz salyası miktarı

Boğazı’nda 8 Haziran'da başlayan müsilaj temizleme çalışmaları, bugün de devam etti. Çanakkale'de bugüne kadar 198 metreküp müsilaj toplandığı belirtildi.

Çanakkale’de müsilaj çalışmaları devam ediyor! İşte toplanan deniz salyası miktarı
DHA

14.06.2021, 12:10

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'Marmara hepimizin' sloganıyla başlatılan müsilaj temizliği, Çanakkale'de Yat Limanı içinde sürdürüldü. Boğazda yoğun olarak görülen müsilaj, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince hortum bağlı su motoruyla çekilerek, tanklara dolduruluyor.

Tanklarda biriken müsilaj, belediyeye ait vidanjörle çekilip, bertaraf edilmek üzere götürülüyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen, Çanakkale'de bugüne kadar toplam 198 metreküp müsilaj toplandığını açıkladı.

Bakan Kurum, müsilaj temizleme çalışmalarının sonuçlarını içeren fotoğrafları paylaştı

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