Çanakkaleli üreticiler süt fiyatları korunsun istiyor

ÇANAKKALE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Doç. Dr. Ferhan Savran, süt üreticilerinin son günlerde sanayicilerin süt fiyatlarında indirim istemesi nedeniyle sorun yaşadığını söyledi. Savran, girdi maliyetlerindeki artışlar nedeniyle süt üreticisi ve hayvan yetiştiricilerinin zor günler geçirdiğini söyledi. Buna süt fiyatlarında indirim yaşanmasının da eklenmesi durumunda hayvan sayısında azalma olacağını savunan Savran, süt üretiminde ortaya çıkacak büyük azalmayla birlikte Ezine peynirinin de yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını ifade ederek, "Süt fiyatlarının geriye doğru çekilmesi yönünde sanayinin talebi var. Sezon başında 4.75'ten 4.50'den açıklanan fiyatların, sezonun ortasına gelindiğinde, 4.75'ten 4.25 liraya indirilmesi yönünde bir taleple geldiler. Tabii bu üretici için sıkıntılı bir süreç yaşattı. Çünkü üretici hesabını verilen ilk fiyat üzerinden yaptı"