  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

'de traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

’nin ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör ters döndü. Kaza sürücüler , ile otomobil içerisinde bulunan ve yaralandı.

Çanakkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İHA

21.06.2021, 18:25 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021, 18:27

Kaza bugün saat 14.45 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Assos istikametine gitmekte olan Nadir Gültekin'in kontrolündeki 38 FS 237 plakalı otomobil, U dönüşü yaptığı öne sürülen Kamil Üreyen idaresindeki 17 DD 195 plakalı traktör ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle traktör ters döndü. Kaza sürücüler Nadir Gültekin, Kamil Üreyen ile otomobil içerisinde bulunan Damla Gültekin ve Kardelen Gültekin yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayatî tehlikesi olmadığı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çanakkale'de traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.