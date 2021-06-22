Müsilaj, Ege’deki tatil bölgelerine ilerliyor

ÇANAKKALE Boğazı'nda geçen hafta ortaya çıkan müsilaj, şimdi de Kuzey Ege kıyılarına kadar ulaştı. Denize girilen sahil kesimlerinde görülmeye başlayan müsilaj, tarihi Gelibolu Yarımadası, Bozcaada ve Gökçeada'ya kadar yayıldı.

Çanakkale Boğazı'nda görülen müsilaj, kent merkezinde kıyılarda yoğunlaştı. Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Kordon Boyu kıyılarında artış gösterdi. Sahilde bulunan teknelerin çevrelerini saran müsilaj, balıkçı barınağını tümüyle kapladı. Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında da etkili oldu. Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilajın Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili olduğu görüldü.