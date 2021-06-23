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Haberler Çanakkale Çanakkale'de kuvvetli fırtına! Çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi

'de kuvvetli fırtına! Çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi

’nin ilçesinde kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. 'nde 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı fırtına yüzünden yerinden söküldü.

Çanakkale'de kuvvetli fırtına! Çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi
AA

23.06.2021, 17:06

Şirintepe Mahallesi Bahar Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı fırtına yüzünden yerinden söküldü. Etrafa dağılan parçaların bir kısmı sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek zarar verdi.

Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, temizlik için çalışma başlattı. Ayrıca, sanayi bölgesinde park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği düştü.

Fırtına, bazı ağaçların dallarının da kırılmasına yol açtı.

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