Çanakkale'de kuvvetli fırtına! Çatıyı yerinden söktü, elektrik direğini devirdi

Şirintepe Mahallesi Bahar Sokağı'nda 4 katlı bir apartmanın metalden yapılmış çatısı fırtına yüzünden yerinden söküldü. Etrafa dağılan parçaların bir kısmı sokakta park halindeki otomobilin üzerine düşerek zarar verdi.

Mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek inceleme yapan ekipler, temizlik için çalışma başlattı. Ayrıca, sanayi bölgesinde park halindeki otomobilin üzerine elektrik direği düştü.

Fırtına, bazı ağaçların dallarının da kırılmasına yol açtı.

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