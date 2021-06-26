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Haberler Çanakkale ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ABD savaş gemisi, Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen, ABD Donanması'na ait, 'USS Ross' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi'ne yol aldı. ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DHA

26.06.2021, 13:06

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 09.45'te giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 'USS Ross' adlı savaş gemisi, saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ABD savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı. ABD savaş gemisine, güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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