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Haberler Çanakkale Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

’nin ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Çanakkale’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
DHA

27.06.2021, 00:44 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021, 00:44

Kaza, saat 20.40 sıralarından Biga ilçesi Karabiga yolu Akköprü üzerinde meydana geldi.

Karabiga beldesinden Biga ilçesine seyir halindeki Eray Zorlu (20) yönetimindeki 16 JN 799 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu'nun (23) kullandığı 17 ACG 941 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, 16 JN 799 plakalı araç sürücüsü Eray Zorlu ağır şekilde yaralanırken annesi Hatice Zorlu (42) ile babası Arif Zorlu (44) hayatını kaybetti. Aynı araçtaki sürücü Zorlu çiftinin 13 yaşındaki kızları A.Z. ile Alper Kaya (32) yaralandı.

17 ACG 941 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Aydoğdu da olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak bulunan Berkan Lale (24) ve Cem Aydoğdu (24) yaralandı. Yaralılar, Biga Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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