Ezine açıklarında 27 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Ezine ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen yelkenli tekne durduruldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin teknede yaptığı aramada, 27 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.