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Bayram öncesi 'ya tatilci akını!

'nin turizm cenneti ilçesi, 1 Temmuz'da başlayan normalleşme ile birlikte tatilcilerin akınına uğradı. Otellerde doluluk oranının yüzde 80'lerde olduğu Bozcaada'da tatilciler sabah denizde, akşam restoranlarda, gece ise kafe ve barlarda vakit geçiriyor.

Bayram öncesi Bozcaada'ya tatilci akını!
DHA

04.07.2021, 16:43

Koronavirüs ile mücadelede 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme adımları atılmaya başlandı. Normalleşme sonrasındaki ilk pazar gününde Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bozcaada'ya yoğun tatilci akışı oldu. Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından ada sokakları ile sahiller doldu, yetkililer otellerdeki doluluk oranının yüzde 80'e kadar ulaştığını söyledi.

İşletmeci Fahri Bulut, normalleşme adımlarının ardından Bozcaada'ya olan ilginin arttığını belirterek, "Misafirlerimizi ağırlamaya başladık. İlgiden memnunuz. Bunun yanında müsilajdan dolayı geçen günlerde bir sıkıntı yaşamıştık. Şu an o da kalmadı. Denizlerimiz gayet temiz. Herkesi Bozcaada'ya bekliyoruz" diye konuştu.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz ise, "Normalleşme açıklamasıyla birlikte adamızda yoğunluk başlamıştı. Özellikle önümüzdeki haftadan itibaren ada geneli yüzde yüz doluluğa çıkıyor. Misafirlerimizin mağdur olmamaları için rezervasyonsuz gelmemelerini önemle rica ediyoruz. Denizimizde de şu an endişe edilecek bir durum yok. Denizin durumunu günlük olarak derneğimizin Instagram hesabından paylaşıyoruz. Adamız yine eski günlerine geri döndü" dedi.

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