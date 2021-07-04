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Haberler Çanakkale Ezine'de çöplükte yangın! Havadan ve karadan müdahale

'de çöplükte yangın! Havadan ve karadan müdahale

'nin ilçesinde çöplükte yangın çıktı. Yangını söndürmek için karadan ve havadan müdahale ediliyor. Toplam 62 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ezine'de çöplükte yangın! Havadan ve karadan müdahale
DHA

04.07.2021, 16:19

Yangın, saat 13.00 sıralarında Ezine ilçesindeki çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevlere Çanakkale, Bayramiç ve Çan orman işletme müdürlüklerinden ekipler karadan, 3 helikopter de havadan müdahale etti.

2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 teknik personel, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 2 itfaiye olmak üzere toplam 62 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.

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