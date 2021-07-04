Yangın, saat 13.00 sıralarında Ezine ilçesindeki çöplükte henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevlere Çanakkale, Bayramiç ve Çan orman işletme müdürlüklerinden ekipler karadan, 3 helikopter de havadan müdahale etti.
2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 teknik personel, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 2 itfaiye olmak üzere toplam 62 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.CHP'li vekiller açılışını yapmıştı! Assos bölgesinde kaçak plaj tesisi için yıkım kararı
Ezine'de çöplükte yangın! Havadan ve karadan müdahale haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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