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Haberler Çanakkale Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi, Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen 'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, 'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
DHA

05.07.2021, 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021, 10:40

Ege Denizi'nden saat 07.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosuna ait 490 borda numaralı 'Admiral Essen' isimli savaş gemisi, saat 08.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.

Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen Rus savaş gemisi, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönerek, Marmara Denizi'ne yol aldı.

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