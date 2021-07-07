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merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik merkezli operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çanakkale merkezli FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

07.07.2021, 16:36 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021, 16:37

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 subay, 4 astsubay, bir emekli astsubay ve daha önce istifa eden bir askeri personel hakkında gözaltı karar verildi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubelerine bağlı ekipler tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Muğla ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, diğer 2 zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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