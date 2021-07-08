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Haberler Çanakkale Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemileri, Boğazı’ndan geçti

Boğazı’ndan geçen, ’na ait savaş gemileri 'Kondopoga' ile 'Alexander Otrakovsky', Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemileri, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
DHA

08.07.2021, 13:27

Marmara Denizi'nden saat 10.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 027 borda numaralı 'Kondopoga' ile 031 borda numaralı 'Alexander Otrakovsky' adlı savaş gemileri, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra saat 12.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemilerine, güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botlarıyla eşlik edildi.

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