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Haberler Çanakkale Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda

Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda

tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmeni, ekipleri kurtardı. açıklarında yapılan operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda

12.07.2021, 12:55

Son dakika edinilen bilgilere göre, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye hareket etti.

Gecenin zifiri karanlığında bölgeye varan güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli milletlere mensup 43 kişi kıyıya çıkardı.

Çocuklarında aralarında bulunduğu göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılma anı ve sahil güvenlik unsurlarının operasyonu kameralara ise saniye saniye yansıdı.

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