Haberler Çanakkale Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda

Çanakkale 43 göçmenin kurtarılma anı saniye saniye kameralarda

Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ayvacık açıklarında yapılan operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı.

12.07.2021, 12:55