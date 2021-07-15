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Haberler Çanakkale '15 Temmuz' paralarından biriktirdiği 251 lirayı şehitler için bağışlayacak

'15 Temmuz' paralarından biriktirdiği 251 lirayı şehitler için bağışlayacak

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Cahit Karaman, 2,5 yıl boyunca 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan 1 TL’lik madeni paralardan biriktirdi. Karaman, topladığı 251 adet 1 TL'yi şehitler adına bağışlayacağını söyledi.

'15 Temmuz' paralarından biriktirdiği 251 lirayı şehitler için bağışlayacak
DHA

15.07.2021, 16:48 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021, 16:53

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli programların düzenlendiği Çanakkale'de, Yenice ilçesine bağlı Bekten köyünde yaşayan Cahit Karaman, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan 1 TL'lik madeni para koleksiyonu ile Kaymakam Musa Göktaş'ı ziyaret etti.

Karaman, 2,5 yıl boyunca 251 adet madeni 1 TL biriktirdiğini ve parayı şehitler adına bağışlayacağını söyledi.
Yenice Kaymakamı Göktaş da 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan madeni 1 TL'leri, şehitler için bağışlayacağını belirten Karaman'a örnek davranışı için teşekkür etti.

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