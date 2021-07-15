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Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan lastik bottaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'de 12 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

15.07.2021, 09:58

Ayvacık ilçesi açıklarında önceki gün lastik bottaki 12 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye giden ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik botuna alarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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