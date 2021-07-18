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Haberler Çanakkale Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı!

Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı!

Türkiye 9 günlük bayram tatiline başladı. Tatile gideceklerin ilk adreslerinden biri de Kuzey Ege'nin turizm cenneti olan Bozcaada oldu. Bölgede geçtiğimiz seneleri aratmayan yoğunluk yaşanıyor.

Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı!
İHA

18.07.2021, 12:04

Feribotların peş peşe geldiği Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden Bozcaada'da bayram tatilini geçirmek isteyenler neredeyse adım atacak yer bırakmadı. Masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin ilk tercihi oldu.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da 9 günlük bayram tatilinin ikinci günü önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı. Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.

Yaklaşık 4 bin civarında yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da günlük kiralanan daire ve bağ evleriyle 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor. Bu sayının bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 binin üzerine çıkması hedefleniyor. Şu anda kimse dönüşü düşünmese de araç kuyruklarının kilometrelerce uzaması bekleniyor.

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