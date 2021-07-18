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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 'Söğütler' isimli yelkenli tekne, 'KIYEM-2' botu ile yedeklenerek iskeleye yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
İHA

18.07.2021, 17:43

Çanakkale Boğazı'nda, 12 metre uzunluğundaki 'Söğütler' isimli yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle Gocuk Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı.

Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' botu ekibi bölgeye sevk edildi. İçinde 8 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, 'KIYEM-2' botuna halat ile bağlanarak çekilip, iskeleye yanaştırıldı.


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