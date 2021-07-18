Çanakkale Boğazı'nda, 12 metre uzunluğundaki 'Söğütler' isimli yelkenli tekne, makine arızası nedeniyle Gocuk Burnu önlerinde sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin telefonla yardım istemesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-2' botu ekibi bölgeye sevk edildi. İçinde 8 kişinin bulunduğu yelkenli tekne, 'KIYEM-2' botuna halat ile bağlanarak çekilip, iskeleye yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı’nda sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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