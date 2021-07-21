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Haberler Çanakkale Bozcaada’da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi 2 gündür bulunamadı

Bozcaada’da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi 2 gündür bulunamadı

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde 2 gün önce zıpkınla balık avlamak için denize giren kişinin arama çalışmaları sürüyor. Olay, 19 Temmuz Pazartesi günü 17.00 sıralarında Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi Çayır Plajı’nda meydana geldi. Bozcaada’da yaşayan Emin Atik Meral(54), eşi Hülya, oğlu Batuhan, kardeşi Atiker Meral ve ardakaşı Özcan Tarımcıoğlu ile birlikte plaja geldi. Balık avlamak için zıpkınla denize giren Emin Atik Meral, yaklaşık 2,5 saat boyunca sudan çıkmayınca endişelenen aile, durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekipleri de denizden arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştı.

Bozcaada’da zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi 2 gündür bulunamadı
AA

21.07.2021, 16:48 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021, 16:49

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde önceki gün balık avlamak amacıyla denize giren ve bir süre sonra kaybolan kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar ikinci gününde devam ediyor.

Ailesiyle pazartesi akşam saatlerinde geldiği Çayır mevkisinde zıpkınla balık avlamak için girdiği sudan çıkmayan Emin Atik Meral (54) için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

AFAD ve UMKE ekiplerinin de katıldığı çalışmalara karadan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denizden de sahil güvenlik unsurları destek veriyor.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etmek üzere Bozcaada'ya gitti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Bozcaada Belediyesi ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin (UMKE) yer aldığı arama çalışmalarında Aktaş, jandarma personeli ile olay yerinde görüşerek arama çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi aldı.

Devletin tüm imkanları ile kaybolan kişinin arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiğini dile getiren Vali İlhami Aktaş, "En kısa zamanda arama kurtarma faaliyetlerinden sonuç almayı ümit ediyoruz, kaybolan vatandaşımızın ailesine sabır diliyorum." dedi.

Vali Aktaş'a İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan ve Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ercan Oran eşlik etti.

OLAY

Emin Atik Meral, 19 Temmuz Pazartesi akşam ailesiyle balık avlamak için Çayır mevkisine gelip suya girmiş, uzun süre sudan çıkmaması üzerine, sahil güvenlik ekiplerinin de desteğiyle kara ve denizden arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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