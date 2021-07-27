Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektar alan zarar gördü

İlçeye bağlı Alemşah köyü Beşiktepe mevkisindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 2 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ile Ezine Orman İşletme Şefliğine ait 4 arazöz ve 2 su ikmal araçları, Ezine ve Geyikli belediyelerine ait 3 İtfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında içinde meşe ve pırnal ağaçlarının bulunduğu 10 hektar alan zarar gördü. Yangında zarar gören alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.