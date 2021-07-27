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Haberler Çanakkale Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektar alan zarar gördü

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektar alan zarar gördü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan yangında meşe ve pırnal ağaçlarının bulunduğu 10 hektarlık alan zarar gördü.

Çanakkale'de ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektar alan zarar gördü
İHA

27.07.2021, 22:25

İlçeye bağlı Alemşah köyü Beşiktepe mevkisindeki kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere 2 helikopter, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü ile Ezine Orman İşletme Şefliğine ait 4 arazöz ve 2 su ikmal araçları, Ezine ve Geyikli belediyelerine ait 3 İtfaiye aracıyla müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında içinde meşe ve pırnal ağaçlarının bulunduğu 10 hektar alan zarar gördü. Yangında zarar gören alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.





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