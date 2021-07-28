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Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen balıkçı teknesindeki 231 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de balıkçı teknesine operasyon: 231 kaçak göçmen yakalandı
DHA

28.07.2021, 15:02

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında 'Çolaklar-1' balıkçı teknesini durdurdu. Teknede Afganistan, Suriye, İran, Eritre, Yemen ve Pakistan uyruklu 231 kaçak göçmen yakalandı.

2 organizatör de gözaltına alındı. Balıkçı teknesi, Babakale Limanı'na yanaştırıldı. İşlemlerin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin, İtalya'ya gitmek için organizatörlere 6- 7 bin dolar ödedikleri öğrenildi.

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