Haberler Çanakkale Çanakkale'deki operasyonda kenevirleri 'Roket' buldu

Çanakkale'deki operasyonda kenevirleri 'Roket' buldu

Çanakkale'de, jandarma ekiplerince narkotik köpeği ‘Roket'in de kullanıldığı operasyonda 13 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

29.07.2021, 15:55