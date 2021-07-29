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Çanakkale'deki operasyonda kenevirleri 'Roket' buldu

Çanakkale'de, jandarma ekiplerince narkotik köpeği ‘Roket'in de kullanıldığı operasyonda 13 kök kenevir ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Çanakkale'deki operasyonda kenevirleri 'Roket' buldu

29.07.2021, 15:55

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında, yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

İzmir'de uyuşturucu yapımında kullanılan 26 ton malzeme ele geçirildi

Ekipler, Yenice ilçesinde uyuşturucu madde arama köpeği 'Roket' ile düzenledikleri operasyonda 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 13 kök kenevir, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 20 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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